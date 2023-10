Brilla la stella di bronzo del Velo Club Cattolica

Prestigioso riconoscimento nazionale per il Velo Club Cattolica, società di ciclismo giovanile di Cattolica, che ha ricevuto a Imola la "Stella di bronzo al merito sportivo per l’anno 2021", come riconoscimento per i meriti acquisiti da atleti, tecnici e dirigenti della società dopo tanti anni di attività. Fondato nel lontano 1952 ad opera di Enzo Molari, Antonio Bucci, Luigi Gessaroli ed altri appassionati dell’epoca, il Velo Club ha festeggiato da pochi mesi i suoi primi 70 anni. "Questo è un riconoscimento che va alla nostra storia ed a tutti quelli che mi hanno preceduto – commenta Massimo Cecchini, attuale presidente – e a chi è ancora oggi al mio fianco nel seguire e coordinare questa splendida società".

Intere generazioni di cattolichini sono saliti sulla bici con i colori del Velo Club. "Nel corso degli anni abbiamo gareggiato a livello di esordienti, allievi e dilettanti, con tanti buoni corridori – raccontano i dirigenti – tra i quali spicca Pierino Primavera, finora l’unico cattolichino che è riuscito a passare professionista negli anni Settanta". Tra gli storici dirigenti si ricordano Francesco Chelotti, Volturno Boga (al quale è intitolato il nuovissimo velodromo in zona Parco della Pace), Benito Villani, Alberto Tamanti, Galliano Timiani.

Tante le gare organizzate in questi decenni: tra le più importanti la Granfondo Castelli del Montefeltro negli anni ’90, due edizioni del Meeting Nazionale di Giovanissimi (2001-2006) con circa tremila partecipanti, diversi campionati Italiani di cicloturismo, ventuno edizioni del G.P. Colli Marignanesi (una classica del calendario nazionale Juniores), diciotto edizioni della kermesse G.P. Città di Gabicce Mare, ecc. La società conta 110 iscritti tra cui circa 60 iscritti tra i cicloamatori e 50 bambini e ragazzi nelle categorie Giovanissimi (6-12 anni) ed Esordienti (13-14 anni) ed Allievi (15-16 anni).

lu.pi.