Brilla l’Under 19 Rbr, successo con la Fortitudo

Bellissima vittoria per l’Under 19 Eccellenza Angels/Rbr nella sfida in casa della Fortitudo valevole per la seconda giornata del girone di ritorno.

I ragazzi di coach Serra hanno violato il parquet bolognese grazie a una prova di grande grinta e determinazione, con Mulazzani a metterne 18 dopo averne infilati 23 in casa del Guelfo nel match vinto in Serie C.

Finisce 79-83 un match combattuto e spettacolare, con Santarcangelo a rimettersi sulla giusta via in un quarto periodo molto produttivo in attacco.

Per la "Effe" subito ottime percentuali dal campo, coi clementini a inseguire aggrappandosi soprattutto alla verve a rimbalzo d’attacco (40-36 al 20’). Di ritorno dagli spogliatoi Bologna prova a imprimere la svolta decisiva all’incontro sbagliando poco o nulla, col parziale a dieci minuti dalla fine che lancia i padroni di casa sul +8 (63-55). In dirittura d’arrivo gli Angels recuperano punti possesso dopo possesso, sorpassando e giocandosela poi in un finale estremamente equilibrato. Si va di saliscendi, con un sorpasso da una parte e dall’altra. Nell’ultimo minuto i gialloblu riescono a prendere un piccolo margine che mantengono con difesa e precisione in attacco. Il tabellino: Antolini, Bonfé 3, Panzeri, Mulazzani 18, Benzi 13, Baschetti, Macaru 8, Lombardi 5, Mari 9, Abba 9, Sirri 18, Morri. All.: Serra.

lo. za.