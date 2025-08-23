Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaBrillano Butti, Pierini e Vagnini
23 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Brillano Butti, Pierini e Vagnini

Brillano Butti, Pierini e Vagnini

Prosegue il Memorial Cavioli con sfide di alto livello, tra le donne semifinali tutte da seguire.

Luca Butti, tesserato per il Tc Riccione, protagonista di un esordio convincente

Luca Butti, tesserato per il Tc Riccione, protagonista di un esordio convincente

Per approfondire:

Entrano nel vivo i tabelloni finali del Memorial “Cristian Cavioli”, tradizionale Open del Tc Viserba. Nel maschile, dopo le qualificazioni che hanno promosso Edoardo Federico Manfredi (Tc Viserba), Pietro Rinaldini (Ct Rimini) e Alessandro Pesaresi (Tc Riccione), spicca l’esordio convincente di Luca Butti (Tc Riccione), vittorioso su Jacopo Montoneri per 6-3 6-1. In precedenza, nel turno preliminare, si erano messi in luce tra gli altri Michele Tonti, Alberto Maria Mami e Gianfilippo Falconi. La direzione del torneo è affidata a Marco Mazza, giudice di gara Antonio Giorgetti.

Sul fronte femminile, il torneo Open da 1000 euro di montepremi entra nella fase calda. La pesarese Anna Pierini (Coopesaro Tennis) ha staccato per prima il pass per le semifinali battendo Camilla Fabbri (6-2 6-3). L’ha raggiunta Greta Vagnini, protagonista del derby tutto Tc Viserba vinto su Viola Amati (6-2 6-4). Intanto si è chiuso il tabellone di terza categoria, con il successo della ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia), capace di superare in finale Clara Marzocchi (Tc Ippodromo) per 6-3 6-1.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata