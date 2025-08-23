Brillano Butti, Pierini e Vagnini

Entrano nel vivo i tabelloni finali del Memorial “Cristian Cavioli”, tradizionale Open del Tc Viserba. Nel maschile, dopo le qualificazioni che hanno promosso Edoardo Federico Manfredi (Tc Viserba), Pietro Rinaldini (Ct Rimini) e Alessandro Pesaresi (Tc Riccione), spicca l’esordio convincente di Luca Butti (Tc Riccione), vittorioso su Jacopo Montoneri per 6-3 6-1. In precedenza, nel turno preliminare, si erano messi in luce tra gli altri Michele Tonti, Alberto Maria Mami e Gianfilippo Falconi. La direzione del torneo è affidata a Marco Mazza, giudice di gara Antonio Giorgetti.

Sul fronte femminile, il torneo Open da 1000 euro di montepremi entra nella fase calda. La pesarese Anna Pierini (Coopesaro Tennis) ha staccato per prima il pass per le semifinali battendo Camilla Fabbri (6-2 6-3). L’ha raggiunta Greta Vagnini, protagonista del derby tutto Tc Viserba vinto su Viola Amati (6-2 6-4). Intanto si è chiuso il tabellone di terza categoria, con il successo della ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia), capace di superare in finale Clara Marzocchi (Tc Ippodromo) per 6-3 6-1.