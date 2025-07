Brillano le stelle del jazz a Rimini. Agli Agostiniani c’è Jazzmeia Horn

A tutto jazz con le ultime tappe di Crossroads. Sul finire della sua 26sima edizione, il festival itinerante approda a Rimini per tre concerti da non perdere alla Corte degli Agostiniani. Si parte questo giovedì alle 21.15 con Jazzmeia Horn, astro del jazz vocale afroamericano, accompagnata da Joel Holmes al pianoforte, Ameen Saleem al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria. Nata a Dallas nel 1991 e cresciuta nel gospel, è negli anni della high school che Jazzmeia si avvicina al mondo del jazz. La svolta nel 2009: il trasferimento a New York e la conquista – in pochi anni – di premi come Sarah vaughan competition e Thelonious monk competition. Le sue incisioni, da A social call a Messages, le valgono riconoscimenti internazionali e nomination ai Grammy. Insomma, a Rimini verrà un’artista non da poco. Il festival continua poi martedì 15 luglio con l’omaggio a Nat King Cole con Unforgettable dell’Italian jazz orchestra diretta da Fabio Petretti, ospiti Flavio Boltro e Walter Ricci. Chiude il cartellone il primo agosto Karima con Canta autori, tributo alla grande canzone italiana. Crossroads è organizzato da Jazz network col sostegno di ministero della Cultura, Regione e Comune di Rimini. Costo dei biglietti: intero 18 euro, ridotto 15 euro.

Aldo di Tommaso