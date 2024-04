Brillano le stelle del tennis . Serafini e Pecci nominati. Ambasciatori di Riccione

Per Serafini e Pecci parte la rincorsa al Foro Italico. I due tennisti riccionesi stanno scalando la classifica mondiale. Marcello Serafini ha 21 anni, si allena a Brescia ed è numero 452 del mondo dopo avere toccato la posizione 425. Alessandro Pecci di anni ne ha 22, si allena a Cattolica ed è numero 781 al mondo. Sono nati e cresciuti a Riccione. Sono coetanei di Sinner che ha scalato la classifica arrivando a soffiare sul collo del tennista che ha vinto più nella storia del tennis moderno, Novak Djokovic. "Voglio arrivare il più in alto possibile e giocare nei tornei internazionali più prestigiosi", assicura Marcello. Mentre "il mio obiettivo è migliorare sempre di più, in ogni torneo e in ogni competizione in cui gioco", dice Alessandro. La determinazione non manca. Si allenano otto ore al giorno e girano il mondo nei vari tornei. Ieri sono stati ricevuti in municipio dove la sindaca Angelini e l’assessore Imola li hanno insigniti del riconoscimento di Ambasciatori di Riccione nel mondo. I prossimi appuntamenti internazionali per i giovani campioni riccionesi sono in Turchia, dove giocherà Pecci, e in Croazia o Sardegna per Serafini. Entrambi saranno impegnati per la prequalifica agli Internazionali di Roma a maggio. "Siamo orgogliosi di consegnare a due giovanissimi atleti questo riconoscimento, non solo per gli eccellenti risultati raggiunti ma anche per ciò che incarnano come lo spirito di sacrificio, l’impegno, la passione e la volontà", sottolinea la sindaca.