Brinda il ‘salotto’ tra cocktail e Lamborghini

Un sorso d’estate. E’ quanto ha voluto offrire il Consorzio di viale Ceccarini con l’evento Riccione cocktail che ha occupato l’isola pedonale nei tre giorni del fine settimana scorso. "Siamo soddisfatti - premette il presidente Maurizio Metto -. C’è stata molta gente, l’iniziativa è stata molto apprezzata". Interessante anche il coinvolgimento di 16 locali concentrati soprattutto nell’area centrale, con tante interazioni su social. Per quanto riguarda i cocktail realizzati dai locali, sono state tantissime le condivisioni su Instagram. L’evento organizzato con Aibes lascia l’isola pedonale, mentre il Consorzio si prepara ad accogliere le Lamborghini. Insomma, si guarda all’estate con un mito dei motori pronto a rombare in ‘salotto’ nei tre giorni tra il 30 giugno e il 2 luglio. Sono attesi anche ospiti a sorpresa per caratterizzare ancor più l’evento.