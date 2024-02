Brindisi al ristorante?. C’è la navetta gratis

Una ’navetta salva patente’ per le coppie di innamorati nel giorno di San Valentino. Originale iniziativa dei ristoranti Alice e Bell’Aria che propongono un passaggio gratuito casa-ristorante (e ritorno): "L’obiettivo – spiegano i titolari Enrico e Nicola – è di dare la possibilità sia agli uomini che alle donne di concedersi, in una ricorrenza speciale, un bicchierino in più senza il timore di incorrere nei controlli con l’etilometro delle forze dell’ordine. Non si tratta di un invito ad eccedere con l’alcol ma di evitare il rischio di uscire dal ristorante con un tasso alcolemico superiore alla norma".