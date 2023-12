Brindisi amaro: 11 automobilisti sorpresi ubriachi al volante

Natale da dimenticare per undici automobilisti che hanno dovuto salutare la patente. È il bilancio dei controlli effettuati dalle pattuglie della polizia locale di Rimini nel corso del fine settimana. Più di 30 i conducenti fermati e sottoposti alla prova dell’etilometro. Un’attività svolta nella notte fra venerdì e sabato, che ha consentito agli agenti in borghese della squadra giudiziaria di fermare e sottoporre al test dell’etilometro - in un posto di controllo a Miramare, sulla via Principe di Piemonte - una ventina di persone alla guida, 9 delle quali trovate poi positive al test dell’etilometro. Gli altri controlli sono stati eseguiti dagli agenti del nucleo di sicurezza urbana sulla via Circonvallazione Occidentale, che hanno ritirato altre 2 patenti. In otto casi, per i conducenti è scattata anche la denuncia in quanto l’etilometro ha restituito un valore superiore a 0.8 grammi di alcol per litro di sangue. Per loro, oltre alla possibilità dei lavori socialmente utili (al posto della pena), è prevista la sospensione della patente di guida che va da 6 mesi ad 1 anno. Uno degli autombilisti fermati, che ha fatto registrare all’etilometro il valore di 1,5 (in pratica il triplo del consentito), è stato tra l’altro coinvolto in un incidente.