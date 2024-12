Brindisi tra musica, deejay e l’ncendio al Castello

Sarà una grande festa itinerante. Un fiume di musica, divertimento e allegria che invaderà le più belle location del centro storico. Traghettando Rimini verso il 2025. Sono questi gli ingredienti del Capodanno più lungo del mondo che farà ballare e cantare la città fino alle prime luci dell’alba. Da non perdere lo spettacolo dell’Incendio al Castello, tra cascate di fuoco e colori, con due repliche alle 00.20 e alle 2.

In piazza Cavour si fa festa con Roberta Lanfranchi, il Discoradio party firmato da Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari, e i dj della Paradiso Reunion. Nella sala Ressi del Teatro Galli spazio alle sonorità del Rimini Jazz Club. L’ala moderna del Museo della Città si trasforma in uno spazio di musica elettronica, arte e cultura con Rimini Electrique. Il Teatro degli Atti prende vita con la ’caliente’ animazione del gruppo Grancaribe e dj set con Rafael Nunez.

Alla Domus del chirurgo va in scena Back To The 90’s, al Museo della Città ancora musica con il quartetto d’archi EoS e Rimini Classica, mentre il Palazzo del Fulgor apre le sue porte con Magma, ritratti di fine anno di Enrico De Luigi: "un invito a riscoprire il corpo in una dimensione nuova, trasformata e sorprendente".

A Bellaria in scena il Capodanno diffuso, tra concerti e spettacoli per tutta la famiglia. Il viale pedonale diventerà lo scenario di una grande discoteca a cielo aperto, con sette palcoscenici e tanti punti spettacolo.

A Cattolica la notte di San Silvestro si festeggia in piazza Roosevelt: in scena l’energia dei Revolution e l’animazione di Studio+. A scandire l’inizio del nuovo anno a Santarcangelo sarà lo spettacolo di video mapping sull’Arco e a seguire, i migliori deejay del Bradipop Club, Melodj Mecca e Afrofellonike apriranno le danze in piazza Ganganelli con due proposte musicali: in una pista ci sarà musica italiana anni ’80 e ’90, nell’altra le sonorità afro e reggaeton.

Anche Verucchio, Pennabilli, Novafeltria e San Leo avranno la loro festa in piazza per un Capodanno nel segno del divertimento e delle tradizioni.