Brividi di caldo. Nei giorni dei morti la Riviera sembra più viva che mai

Dolcetto o scherzetto? Va benino agli alberghi aperti, circa 300 a Rimini, 500 in riviera. Non è un tutto esaurito, ma il ponte di Ognissanti macina presenze. Molto gettonati nei giorni di Halloween i parchi che propongono allestimenti da brivido, i tour guidati di Visit Rimini, e quelli tra i fantasmi di qualche castello dell’entroterra, come Azzurrina a Montebello o nella Rocca di Montefiore Conca. Ma il mare tira sempre, grazie al caldo, con tante persone in spiaggia. Nonostante cada in un ’non ponte’, martedì e mercoledì, la festività di Halloween porterà comunque un buon numero di turisti negli alberghi di Rimini. Tira la formula pernottamento e colazione. Prezzi medi sui 70-80 euro al giorno per una camera doppia nei tre stelle, 100-120 euro (sempre per la stanza, pernottamento e colazione) nei quattro stelle.

"Non prevediamo un pieno come lo scorso anno perché Ognissanti quest’anno cade tra martedì e mercoledì – spiega Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – ma comunque si registra un buon movimento. Forte l’appeal che registrano i parchi tematici, che propongono iniziative legate al pacchetto con ’truccabimbi’. E fanno da traino alle prenotazione alberghiere". "Stiamolavorando bene con 4 albergi aperti", dicono dalla Cimino Hotels.

Su scala nazionale Federalberghi stima in circa 8 milioni e 369 mila gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del ponte e chi resterà in Italia sceglierà in primis il mare (29,1%) e le località d’arte (24,7%). Il recente riposizionamento di Rimini la vede in gara in entrambe le specialità. "Vero – continua Carasso – e già in questo weekend vediamo nel centro storico tanti turisti, italiani e stranieri, che non sono il nostro tradizionale target, ma ospiti nuovi, conquistati in virtù dei cambiamenti che la città ha fatto negli ultimi anni. Un dato confortante. Di fatto ci troviamo davanti a tre weekend in otto giorni, tra questo, quello di Halloween a metà settimana, e il prossimo". "Registriamo un ottimo riempimento – spiega Corrado Della Vista del Gruppo Devira Hotels – almeno nell’unica struttura che abbiamo aperta in questo periodo, l’Eurhotel. La formula di gran lunga più richiesta è quella del pernottamento e colazione, perché i turisti preferiscono muoversi al mattino, andare a visitare l’entroterra, oppure i parchi in caso di famiglie con bambini o di coppie di giovani, e tornare alla sera. La durata del soggiorno mediamente non va oltre i due giorni".

"Molto dipenderà dalle condizioni meteo dei prossimi giorni, decisive per le scelte che saranno last minute per tanti– commenta Sandro Giorgetti, presidente regionale di Federalberghi –. Buono il traino dei parchi con le proposte a tema di Halloween. Ma non è un ponte a risolvere i problemi della nostra categoria". Tanti però anche gli italiani che rinunciano a muoversi nel ponte di Ognissanti, emerge dall’indagine di Federalberghi, per motivi economici. "Halloween sarà trampolino di lancio – conclude Carasso – per un mese di novembre di grandi numeri, con Ecomondo già al tutto esaurito nei 4 stelle e quasi nei 3 stelle, i congressi Tecnocasa e Ericsson e quello dell’Agenzia delle Entrate in Fiera".

Mario Gradara