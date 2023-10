Brividi di Halloween. Ci pensano i comitati

Mentre il Consiglio di Stato sta facendo venire i brividi all’intera città nell’attesa della sentenza, i comitati cittadini prendono le redini e decidono di organizzare ‘Riccione mi strega’. Il marchio di fabbrica si rifà alle iniziative per Halloween che lo scorso anno, ed anche in passato, avevano visto mostri e animazione tra il centro e il porto. Nella situazione attuale, con un’amministrazione commissariata che non è nelle condizioni di spendere cifre significative per un evento cittadino in questo periodo, si sono mossi i comitati. Il consorzio di viale Ceccarini, il comitato di viale Dante, l’associazione Riccione Alba e il comitato di Riccione Paese hanno messo insieme le forze e le risorse. Dal Comune arriverà un parziale sostegno. Ne sta venendo un palinsesto che si arricchisce di ora in ora. Non ci si può aspettare grandi eventi viste le risorse e il tempo a disposizione per realizzare le iniziative. Ma i comitati ci credono. Per chi li guida era importante mantenere viva l’idea di Riccione mi strega guardando al futuro. Negli ultimi giorni hanno messo insieme idee e contatti per concretizzare iniziative e intrattenimento. Hanno preso contatti anche con realtà e comuni dell’entroterra perché in ottica futura vorrebbero che questo periodo dell’anno non si limitasse all’animazione per Halloween, ma divenisse un progetto e un prodotto che unisse Riccione ai borghi in vallata. Cosa che potrebbe diventare interessante anche per il settore alberghiero.

Ed eccoci alle iniziative. Le giornate da segnare in agenda sono questo fine settimana, tra sabato e domenica, e martedì prossimo, il 31 ottobre. In piazzale Roma arriveranno giostre ed animazione a tema. Zucche e cartomanti non mancheranno in più punti tra l’isola pedonale e viale Dante fino ad arrivare ai giardini dell’Alba che diventeranno un luogo da brividi con dirette radiofoniche. Non sarà animazione solo per i più piccoli. Anche i grandi avranno di che divertirsi. Salendo a monte della ferrovia anche il Paese partecipa ad Halloween con iniziative nel pomeriggio di martedì prossimo. Per le famiglie riccionesi e non solo l’animazione non mancherà. Il patto di Halloween siglato dai comitati va oltre il semplice palinsesto. Mentre la città vive sospesa sono i comitati ad assumere il ruolo di portavoce e presidio per la città, canalizzando voci e richieste dei cittadini. Un contributo che, pare di capire, vorrebbero mantenere anche in futuro diventando un interlocutore dell’amministrazione comunale per lo sviluppo della città.

Andrea Oliva