Brogli, è già partita la macchina del fango De Pascale: "Adesso basta, scattano le querele"

Volano le querele. Sindaca e giunta si sono congedati da appena un giorno è già siamo alle vie legali. La solita guerra elettorale che da anni impazza sui social. "Adesso basta, vi querelo". Lo dice Marco De Pascale, consigliere comunale di 2030, e avvocato. "Non ho studiato vent’anni, costruito una professione, acquisito una credibilità, grande o piccola che sia, per sentirmi dare dell’imbroglione, del disonesto, del truccatore di risultati elettorali. E da chi poi? Da ignoranti frustrati frequentatori di social? Da chi non ha il coraggio di metterci la faccia e si nasconde dietro pagine o profili fake? Da chi è animato dal peggiore dei sentimenti, ovvero dall’odio?".

Sui social i "brogli elettorali" e le "elezioni farlocche" sono termini che si ritrovano in tanti post, ma il Tribunale amministrativo non ha annullato le elezioni per brogli. Le irregolarità di cui parlano i giudici non hanno colore, per di più non c’è stato alcun riconteggio delle schede, dunque è impossibile dirlo. Così De Pascale passa alle querele. "Non sarò il solo. Altri esponenti della maggioranza mi stanno contattando per allegarsi all’azione legale. Sto raccogliendo decine di screenshot che parlano di brogli e trucchi. Lo scontro politico può essere anche duro, ma tentare di far passare il messaggio che abbiamo truffato i riccionesi questo no, questo non è inaccettabile". A breve verranno presentate le querele e De Pascale assicura che tra i destinari ci saranno anche "esponenti civici della minoranza".