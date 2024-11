"Bronchiolite: vanno vaccinati tutti i bambini"

Cecilia Argentina, pediatra e capolista della lista civica di Elena Ugolini, attacca la Regione sulla sanità per i più piccoli. "Questo è un periodo di terapia contro la bronchiolite, infezione che colpisce i bambini di pochi mesi. È una patologia che, nella sua forma più grave, può portare al ricovero, anche in terapia intensiva (nel 2023 15mila i ricoveri in Italia, di cui 3mila in terapia intensiva). Il governo ha proposto la somministrazione degli anticorpi monoclonali, dall’1 novembre, per tutti i bimbi nati da meno di 100 giorni, e ha stanziato i fondi per l’acquisto". La conferenza Stato-Regioni ha recepito l’accordo, "eppure in Emilia Romagna si è deciso che verranno vaccinati soltanto i bambini nati da ottobre – attacca la Argentina – È una scelta sbagliata. Noi pediatri siamo contrari. I bambini dell’Emilia Romagna devono ricevere la stessa protezione di quelli delle altre regioni".