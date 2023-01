Bronchioliti, è boom nei bambini. E le Marche chiedono aiuto

Rimini, 6 gennaio 2023 – Letti pieni, impennata di bronchioliti nei bambini dovute al virus respiratorio sinciziale e piccoli pazienti che arrivano anche dalle Marche per essere ricoverati. Da qualche settimana, è questa la quotidianità di medici e infermieri che lavorano nella pediatria dell’ospedale Infermi, dove i sanitari stanno facendo i conti "con un’impennata delle bronchioliti, a fronte di un calo dei piccoli pazienti ricoverati per l’influenza – fa il punto il dirigente della pediatria Gianluca Vergine –. Sono giorni di intenso lavoro questi tra pediatria e Pronto soccorso pediatrico infatti, dove arrivano al giorno una media di 120 pazienti da visitare. In reparto invece stiamo facendo i conti con un continuo turnover di bambini che non ci permette di avere mai, da giorni, posti letto liberi sui 20 a disposizione". [Missing Caption] Una situazione a cui l’Infermi sta facendo fronte "contando sulla rete di strutture dell’Ausl Romagna – continua Vergine –, ricorrendo quindi al trasferimento di quei bambini che non possiamo tenere da noi negli altri ospedali del territorio. Siamo nell’ordine dei cinque o sei trasferimenti anche in queste settimane". Una saturazione dei posti letto da cui la pediatria insomma non riesce a sbloccarsi tra Covid, influenza e, soprattutto, virus sinciziale,...