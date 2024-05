Bronzetti, a Rabat è derby con Trevisan

Inizio di torneo decisamente a tutto gas per Lucia Bronzetti (foto), che prepara il Roland Garros giocando a Rabat il "Grand prix de son altesse royale la Princess Lalla Meryem". Il sorteggio le aveva consegnato in dote la wild card marocchina Malak El Allami, prospetto non ancora 18enne che sta cominciando ad affacciarsi sul circuito maggiore ma è ancora numero 1083 del mondo. La gara non ha avuto storia, con Bronzetti a imporsi 6-1, 6-0 in soli 53 minuti di gioco, mostrando la dovuta autorevolezza e il tennis costante che le appartiene, soprattutto al cospetto di una new entry del circuito. El Allami è la prima a servire e il primo game è molto combattuto, con la marocchina a un passo dall’1-0 ma con Bronzetti brava a recuperare e a strappare il servizio alla prima palla break. Lucia tiene poi facilmente la battuta e strappa nuovamente quella altrui per un 3-0 pesante che indirizza il primo set. A quel punto ecco l’unica battuta d’arresto dell’incontro, con la verucchiese a perdere il servizio a 15. Cambia la partita? Non proprio, perché Bronzetti di lì in avanti sarà ancora più attenta sbagliando pochissimo, mentre El Allami soffrirà costantemente l’avversaria. Il 6-1 arriva in mezzora, mentre il secondo set è ancora più veloce. Dopo il primo game, abbastanza combattuto ma vinto dall’italiana, clamoroso parziale di 20 punti a 4 per il 6-0 in 23 minuti. Prova solida per Bronzetti che ha ricavato il 73% dalle prime (16/22) e il 55% dalle seconde (6/11), ma oggettivamente non un test troppo impegnativo. El Allami non ha mai tenuto la battuta e ha chiuso in disarmo. Ora per la verucchiese un ostacolo ben più difficile da superare. Sarà derby italiano negli ottavi con Martina Trevisan, ora numero 88 del mondo ma ad esempio trionfatrice nell’unico precedente tra le due, un 6-3, 6-3 ottenuto proprio a Rabat, in semifinale nel 2022.