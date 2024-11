Bronzetti sogna il campo. L’Italia affronta il Giappone

Si veste d’azzurro, Lucia Bronzetti, e oggi potrebbe anche scendere in campo per le prime partite di Billie Jean King Cup in cui è coinvolta l’Italia. La verucchiese è nel gruppo squadra agli ordini di Tathiana Garbin assieme a Paolini, Cocciaretto, Trevisan ed Errani e la situazione è chiara. Il doppio Paolini – Errani è ovviamente intoccabile, così come la prima singolarista, ovverosia la stessa Paolini. Per il secondo posto ecco invece il ballottaggio Bronzetti – Cocciaretto. La Billie Jean King Cup, la Davis al femminile, vede al via in questo weekend dodici squadre, con quattro, tra cui l’Italia, direttamente ai quarti. Le azzurre affronteranno oggi il Giappone, vincente sulla Romania 2-1, a partire dalle 10, con la consueta formula che prevede due singolari e un doppio. Per le nipponiche potrebbe rientrare la numero 56 Uchijima in singolare. Con lei Shibahara o Hibino, mentre il doppio sarà quello formato da Aoyama e Hozumi. Ancora Spagna nel destino per Lucia Bronzetti, che dopo aver vissuto in panchina la finale del 2023 a Siviglia persa dall’Italia col Canada, spera di poter dare un contributo in questo appuntamento a Malaga. Per lei, attualmente numero 78 del mondo, una stagione agonistica che l’ha confermata saldamente nel gruppo azzurro, ora anche con speranze di poter giocare. La verucchiese arriva dall’ultima campagna d’oriente con l’acuto rappresentato dalla semifinale raggiunta a Guangzhou, un match peraltro perso in maniera rocambolesca con Dolehide al tie-break del terzo (11-9). Proprio a Guangzhou, ma nel 2023, Bronzetti ha vinto uno dei due scontri diretti con Uchijima, giocatrice con cui non ha mai perso. 0-0 il bilancio con Shibahara, 1-1 quello con Hibino. Parte con buone ambizioni, il gruppo Italia, e Lucia Bronzetti vuole essere parte attiva dell’evento anche in campo.