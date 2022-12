Brucia la Valmarecchia per salutare il vecchio anno

Il ritorno in piazza, dopo due anni di stop, attorno a un grande falò o a una consolle da deejay. Senza uno show esagerato di fuochi d’artificio nel rispetto dell’ambiente e degli animali. Il Capodanno di questa sera in Valmarecchia sarà vissuto nei centri storici con l’apertura delle piazze al pubblico.

A Santarcangelo, in piazza Ganganelli i dj del Bradipop Club e del Melodj Mecca accoglieranno il pubblico in un maxi locale all’aperto. Ci sarà poi altro intrattenimento musicale anche nei locali del centro e delle frazioni. Dalle 23.45 Santarcangelo si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno con "La bòba". Dopo il cenone proposto dai ristoranti della città, i festeggiamenti prenderanno il via nel cuore della piazza. Ci sarà il saluto della sindaca Alice Parma e lo spettacolo dei fuochi d’artificio in programma alle 24, a cui seguirà ancora musica con i deejay Magi, Meo, Steve, Alex Erre e Sanco. Ci saranno poi stand e food truck. L’Amministrazione comunale ha autorizzato i locali partecipanti a svolgere dj set e musica dal vivo al chiuso o all’aperto, e somministrare bevande e alimenti, fino alle 4 di mattina. Le attività dovranno chiudere però entro le cinque. Saranno vietati gli spettacoli pirotecnici non autorizzati e la vendita di bevande e alimenti in vetro.

A Novafeltria, il brindisi di mezzanotte è inrogramma in piazza Vittorio Emanuele II ma senza maxi fuochi d’artificio, dalle 23.30. "Il ‘Capodanno Insieme’ di quest’anno sarà un’occasione per tornare finalmente a scambiarci gli auguri con tutta la cittadinanza e fra coloro che sceglieranno di trascorrere l’ultima notte dell’anno nei locali del nostro paese – commenta il presidente del consiglio comunale, Lorenzo Cantori –. Per non infastidire gli amici a quattrozampe abbiamo in programma un piccolo spettacolo pirotecnico e non i classici fuochi. Poi dj set e a mezzanotte lo scambio di auguri. L’evento è organizzato dal Comune insieme a Pro Loco e Consulta Giovani. I locali della piazza principale continueranno a restare aperti fino all’alba ed è prevista anche l’apertura con il Capodanno di un locale simbolo della Valmarecchia, il Jolly Disco".

Il Capodanno sarà festeggiato nuovamente anche a Pennabilli a partire dalle 23.45. Qui le tradizioni sono la principale caratteristica dell’evento. E’ previsto il grande braciere con il falò, dove viene bruciato il pupazzo che rappresenta l’anno vecchio che ci lasciamo alle spalle. Il pubblico è invitato poi a scambiarsi i baci sotto al pergolato della buona sorte con vischio e uva propiziatoria e poi il grande brindisi. Si balla con i dj locali e si fa festa fino alle prime ore dell’alba.

Rita Celli