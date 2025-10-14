Bruxelles incorona Cattolica: è comune europeo dello sport

Cattolica è Comune europeo dello sport 2027. La proclamazione ufficiale del titolo è arrivata domenica mattina con una lettera inviata dalla sede di Bruxelles da Aces Europe, l’associazione no profit che dal 2001 assegna il premio di European Capital of Sport. Il turismo sportivo diviene così ancora più importante per la città.

"È stata una grande emozione leggere la proclamazione – dice la sindaca Franca Foronchi – Questo titolo è un riconoscimento di quello che siamo: una città e una comunità che considera e investe nello sport in quanto mezzo di benessere, salute, aggregazione e inclusione sociale. Ma è anche il riconoscimento del grande lavoro che Cattolica, gli uffici comunali, le società sportive della città hanno messo in campo per raggiungere questo prestigioso traguardo. Abbiamo realizzato il dossier della candidatura internamente, non esternalizzandolo. Ed è stato un lavoro impegnativo ma molto gratificante, diretto con determinazione dalla nostra dirigente Claudia Rufer. È una partita che abbiamo vinto tutti insieme. La città come prima squadra. Ma oltre a essere un punto d’arrivo, questo premio è anche un nuovo punto di partenza in vista del 2027".

Ed ecco i piani futuri: "Il titolo Aces è molto importante per Cattolica sul fronte della visibilità e promozione – prosegue la sindaca – Ora siamo entrati in un circuito che porterà il nome della città nelle massime vetrine internazionali. La pratica sportiva è nel nostro Dna. A partire dal nostro territorio che, per ricchezza e diversità di paesaggi è una naturale palestra a cielo aperto. Lo dimostrano i tanti eventi che siamo in grado di ospitare e che abbracciano tutte le discipline sportive. La nostra città dello sport è un mosaico di strutture moderne, funzionali e accessibili come lo stadio da calcio, la piscina, i centri per il tennis, il nuovo campo da basket pubblico all’aperto e il nuovo palazzetto dello sport in via di conclusione che porterà in città ancora più eventi. Abbiamo un’impiantistica che copre tutta la gamma delle varie discipline. Ed è inoltre capace di attrarre società esterne. Basti pensare al Milan o anche il Real Madrid che hanno scelto il nostro stadio per i loro camp. Crediamo e investiamo nello sport".

Arrivano i complimenti anche da Bologna. A farli è l’assessore regionale al Turismo e allo Sport, Roberta Frisoni. "Complimenti a Cattolica e a Ferrara per l’importante titolo ottenuto come Città e Comune dello sport, un riconoscimento che testimonia la qualità dei progetti sportivi e sociali messi in campo da queste amministrazioni della nostra regione – dice Frisoni –. Siamo convinti che la promozione dello sport e dell’attività motoria siano un forte strumento di benessere, anche sociale, che intendiamo sempre più rafforzare lavorando in sinergia con i territori". Entro il 2026, Foronchi ritirerà il premio a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo

Luca Pizzagalli