Bsm, i bulgari ancora in pressing: "Ricapitalizzazione da 20 milioni"

"Vogliamo stabilire un vero e proprio patto con il territorio. È prevista una ricapitalizzazione della banca entro il 2025 con un aumento di capitale per 20 milioni di euro". Sgm San Marino Group prova a tendere la mano all’Ente Cassa di Faetano. Negli ultimi mesi la questione della cessione della maggioranza di Banca di San Marino ha tenuto banco a più riprese in Repubblica. Con botta e risposta continui. A farsi sentire ora è nuovamente la società – il gruppo bulgaro Starcom Holding tramite la società San Marino Group – che ha fatto l’offerta vincolante per l’acquisto del 51% delle azioni dell’Istituto di credito detenute da Ente Cassa di Faetano-Fondazione Banca di San Marino. "Le ragioni del territorio – dicono da Sgm San Marino Group – sono fondamentali così come l’azionariato diffuso. Sono concetti strategici e importanti che sono scolpiti a chiare lettere nel business-plan presentato a Banca Centrale. Sono i motivi principali dell’operazione e che fanno di Bsm una banca attenta a pmi e famiglie". Il patto con il territorio. "La banca, oltre che motore economico del paese, è un’istituzione che può dare un reale contributo sociale alla comunità in termini di inclusione, valorizzazione dell’ambiente, della cultura e dell’educazione delle nuove generazioni, di sviluppo dello sport e che può garantire beneficio alla società in ogni sua dimensione". Per quanto riguarda la governance "abbiamo dato garanzia di continuità – spiegano – con la conferma dell’attuale direzione generale e del management, che avrà l’opportunità di far parte di un team allargato di provata esperienza internazionale in vari ambiti economico-finanziari. Inoltre nel nuovo cda della banca siederanno due consiglieri (su cinque) di nomina dell’Ente Cassa del Faetano. I temi dell’azionariato diffuso e del territorio vanno uniti alle sfide che Banca di San Marino ha di fronte, soprattutto in vista della futura entrata in Europa e per avere una migliore operatività". Da qui la ricapitalizzazione "per renderla solida e competitiva in una proiezione europea per sostenere la banca ad essere negli standard richiesti da Basilea 3". "Abbiamo contemperato le esigenze del territorio con quelle dell’operatività e competitività della Banca – dice Federico Cerbella, consigliere di Smg Group – perché la competizione è globale, mentre la forza della banca risiede sul territorio e nelle interazioni con tutti gli stakeholder. Inoltre a garanzia futura abbiamo un socio solido e importante con Starcom Holding sul quale possiamo fare sempre affidamento. Il nostro progetto è giusto per i cittadini e gli imprenditori della Repubblica".