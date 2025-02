Bucate le ruote al bus del Riccione

Tutto si aspettava Maurizio Ferro, fuorché essere chiamato dal suo collega Massimo Darderi, con la brutta notizia: "Hanno bucato le ruote del pullmino". La partita, valevole per il campionato Under 19 maschile, vedeva in campo Cesena Basket 2005 e Basket Riccione alla palestra Itg Cubo di Cesena (piazza Sanguinetti). Gli ospiti, guidati dallo staff tecnico composto da Darderi e da Ferro, l’hanno spuntata, ma la sorpresa è arrivata al termine.

Con tanti ragazzi e lo stesso Ferro già in direzione Riccione, sono stati gli altri ad accorgersi delle gomme a terra. Impossibile ripartire. A quel punto è stata avvertita la società di casa, che si è prontamente messa a disposizione per portare a casa i ragazzi rimasti sul posto e lo stesso Darderi. La società riccionese ha sporto denuncia.

lo. za.