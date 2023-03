Bufera Carim: ex presidente e direttore a processo per aggiotaggio

Nuovo processo per gli ex vertici della Carim. Sido Bonfatti e Alberto Mocchi, all’epoca rispettivamente presidente e direttore generale della banca (che fa parte di Crédit Agricole dal 2018), andranno alla sbarra: l’accusa è aggiotaggio continuato. Così ieri ha deciso il giudice Raffaella Ceccarelli. Già fissata la prima udienza: si terrà il 28 novembre. Ma il processo contro Bonfatti e Mocchi potrebbe finire prima di iniziare. Sì perché per quella data il reato sarà già caduto in prescrizione. Ma questo non soddisfa comunque Tommaso Guerini e Moreno Maresi, gli avvocati di Bonfatti e Mocchi: "Avevamo richiesto con forza il non luogo a procedere, ma a questo punto non resta che prendere atto che la complessità della vicenda richiederà il vaglio dibattimentale. Affronteremo con serenità il processo certi dell’assoluta innocenza di Bonfatti e Mocchi".

Nonostante la decisione di rinvio a giudizio, non può dirsi soddisfatto neanche Enrico Cecchi, l’ex comandante provinciale della guardia di finanza, il grande accusatore degli ex vertici della Carim. "Abbiamo dato battaglia certi delle nostre ragioni, ma se non vengono riformulate le accuse tutto andrà in prescrizione e addio processo". Proprio il generale della finanza, uno dei piccoli soci della Carim, con i suoi esposti aveva fatto scattare l’indagine contro i vertici dell’istituto di credito di allora. Cecchi è tra i 33 azionisti che hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo, assistiti dall’avvocato Davide Lombardi. Per il legale degli azionisti andava contestato anche il falso in bilancio: questo avrebbe tra l’altro permesso di allungare i termini della prescrizione. Così non è stato ieri: l’unico reato contestato è l’aggiotaggio. Nel procedimento sarà parte civile pure il Codacons.

Cecchi e gli altri azionisti confidano che sulle vicende di banca Carim si apra finalmente il procedimento in Corte d’Appello. Il tribunale di Rimini nel 2018 ha assolto tutti gli imputati nel primo processo contro gli ex vertici Carim precedenti all’epoca di Bonfatti.

ma.spa.