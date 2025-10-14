Bufera contro la ministra. Il Comune: "Altro che gite. I viaggi dei ragazzi nei lager sono lezioni di storia e civiltà"

"Altro che gite. I viaggi nei campi di concentramento e negli altri luoghi dell’Olocausto sono lezioni di civiltà e storia per i nostri ragazzi. Rimini è stata in Italia la prima città a organizzarli". È durissima la reazione del Comune alle dichiarazioni della ministra alla famiglia Eugenia Roccella. Domenica la ministra, intervenendo al convegno La storia stravolta e il futuro da costruire dell’Ucei (l’Unione comunità ebraiche italiane) ha detto che "non si è fatto i conti, fino in fondo, con l’antisemitismo nel nostro Paese. Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz cosa sono state? A che cosa sono servite? Secondo me, sono state incoraggiate e valorizzate, perché servivano effettivamente all’inverso. Servivano a dirci che l’antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia, e collocato in una precisa area: il fascismo. Le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta...".

Le parole della ministra hanno scatenato un terremoto politico. Roccella poi ha ribadito che "se non si riconosce l’antisemitismo che si respira oggi e non lo si spiega ai ragazzi, si rischia di ridurre le visite ai campi di concentramento a semplici gite". Palazzo Garampi non ci sta, si indigna contro "le recenti dichiarazioni della ministra", che "meritano una risposta ferma e chiara". "La nostra posizione – spiega il Comune in una nota – è perfettamente coerente con quella della senatrice a vita Liliana Segre, che ha sottolineato come la formazione dei nostri figli e nipoti debba partire dalla conoscenza della storia. La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi". Ricorda il Comune che "quella di Rimini è stata in Italia la prima amministrazione pubblica a promuovere i viaggi studio negli ex campi di concentramento nazisti". Viaggi cominciati nel 1964 che da allora "hanno coinvolto oltre 2.700 studenti e formato circa 10.000 persone, tra ragazzi e insegnanti, nelle attività di educazione alla memoria nelle scuole superiori". Un’attività "pionieristica", "valsa nel 2021 a Rimini il riconoscimento di Città della memoria, su proposta del ministero dell’interno e in accordo con l’Ucei". E "dopo la presa di posizione della ministra Roccella, che così delegittima un’azione educativa che approfondisce i fatti della Shoah, diventa ancora più necessario ribadire l’importanza di queste attività. Non solo perché nelle scuole le ore di storia sono sempre meno, ma soprattutto per dare agli studenti strumenti di lettura e di analisi indispensabili per poter giudicare meglio i fatti dell’attualità".

Secondo il Comune "lo studio della storia dei crimini nazifascisti è un’opportunità di riflessione sul male e sul valore della responsabilità individuale nel presente. Permette ai ragazzi di interrogarsi sui valori della dignità della vita, della libertà e della democrazia". Insomma, "studiare i genocidi per comprendere il mondo di oggi". Nell’ottobre 2023 anche il sindaco Jamil Sadegholvaad partecipò, insieme ai ragazzi, a un viaggio nei lager di Birkenau, Auschwitz e Cracovia. E dal 4 al 7 novembre 50 studenti riminesi visiteranno Mauthausen, Gusen e Hartheim.

Anche il senatore del M5s Marco Croatti attacca Roccella: "La ministra tenta di azzerare la memoria. Questi viaggi per i ragazzi sono esperienze indimenticabili, li aiutano a interrogarsi". E non fa sconti neanche la consigliera regionale Pd Alice Parma: "Altro che gite: gravi le dichiarazioni fatte dalla ministra con superficialità e preoccupante leggerezza".