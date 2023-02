Bufera su Santi e Vannucci Azione azzera tutte le cariche

Terremoto nel gruppo di Azione Riccione. Lo storico referente Raul Ruggeri si dimette, le nuove entrate di Luigi Santi e Gianluca Vannucci hanno spostato gli equilibri, tanto che il coordinamento provinciale ha deciso di fare tabula rasa. D’ora in poi Roberto Biondi, segretario provinciale di Azione, sarà referente unico del gruppo a Riccione, ad interim. "Dopo le dimissioni di Raul Ruggeri, primo segnale di allarme per un riassetto della struttura organizzativa non sempre condiviso dai territori, la direzione provinciale ha deciso, in accordo con la referente regionale di azzerare tutti gli incarichi e di nominare Roberto Biondi referente unico del gruppo ad interim per rilanciare l’attività su una città che dopo anni di amministrazione divisiva ora stenta a ripartire prigioniera di accordi improbabili di maggioranza".

Tra le righe c’è tutto. Quando il gruppo provinciale di Azione parla di amministrazione divisiva si riferisce alla giunta Tosi. Il fatto che nel volgere di pochi giorni siano entrati nel gruppo Vannucci e Santi, l’ex assessore al Bilancio della giunta Tosi, ha spostato gli equilibri tanto che i due si sono posti saldamente in opposizione all’amministrazione Angelini. Questo ha finito per generare scintille con una realtà ormai consolidata. Frizioni sfociate nelle dimissioni di Ruggeri. Il gruppo dirigente è corso ai ripari.

Non si parla di un vero e proprio commissariamento, ma poco ci manca. Dal provinciale rivendicano l’essere il terzo polo, dunque non schierato né dall’una né dall’altra parte.

"Un progetto come quello di Azione o ancor più in grande di un terzo polo, che ha l’ambizione di parlare alla testa dei cittadini e non alla pancia non può avvalersi di scorciatoie e aggregazioni improbabili, confidando unicamente sulla capacità mediatica del proprio messaggio. Negli ultimi due anni nella Provincia di Rimini, Azione ha intrapreso questo percorso creando un gruppo molto affiatato, che ha mostrato tutta la propria compattezza ed efficacia in occasione delle elezioni nazionali di settembre 2022". Il direttivo provinciale si è espresso. Ora la palla passa al duo Santi-Vannucci.

a.ol.