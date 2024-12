Bufera sul mercato coperto. Renzi: "Il progetto fermo al palo"

Il nuovo mercato coperto si è impantanato. Il consigliere Gioenzo Renzi, Fdi, ha interrogato la giunta sullo stato di avanzamento del progetto e dell’atteso trasferimento temporaneo degli operatori. Ma dall’assessore Magrini non sono arrivate parole definitive su tempi e modalità di trasferimento e del progetto di ricostruzione dell’attuale struttura. "La Conferenza di servizi decisoria è tuttora aperta – ha ribadito Magrini –. Questa fase molto delicata e complessa ha visto negli ultimi mesi interlocuzioni e confronti tecnici tra le parti ed è tuttora in corso. Non dipende dalla Giunta, né dalla politica, ma da aspetti tecnici che richiedono attenzione". Una risposta che non ha soddisfatto affatto Renzi. "Assistiamo a lunghe attese e mancanza di risposte – attacca Renzi –. Troppi silenzi, così non va bene. Dall’assessore sento dire che la situazione è delicata, ma risposte non arrivano e adesso il Comune deve anche accollarsi la gestione del Mercato coperto dal primo gennaio, il che comporterà non solo un impegno gravoso nella gestione di tutte le incombenze relative agli operatori, ma anche un esborso economico perché la struttura è ormai fatiscente e necessità d interventi di manutenzione, dalle perdite d’acqua ad altri problemi". Su questo aspetto, spiega Magrini, "per vincolo imposto dalla legge non è possibile rinnovare per un ulteriore anno la concessione della gestione amministrativa del mercato coperto al consorzio. Dal primo gennaio subentrerà nella gestione l’amministrazione comunale con le sue figure dirigenziali, nelle more dell’espletamento della procedura di conferenza dei servizi".

Intanto il progetto resta fermo in conferenze dei servizi dopo che "alcuni degli enti, amministrazioni e gestori coinvolti – riprende l’assessore –, dopo aver valutato la documentazione progettuale posta alla loro attenzione, per potersi correttamente esprimere, hanno presentato delle argomentate richieste integrative di carattere istruttorio ai fini dell’approvazione del progetto definitivo". La conferenza dei servizi è stata indetta dall’amministrazione comunale con un atto datato 3 novembre 2023, tredici mesi fa, e non si è ancora conclusa, con un parere sulla proposta progettuale di finanza di progetto presentata dall’Rti costituito da Renco Valore Spa, Commercianti indipendenti associati, Gestione complessi commerciali srl, Renco spa, Abdr architetti associati.

Andrea Oliva