Bufera sull’automedica, il Pd: "Dall’opposizione solo uno show plateale"

Il Pd torna sul tema automedica ed attacca le opposizioni dopo la bagarre di giovedì sera in consiglio comunale: "I partiti di opposizione in una ormai consolidata alleanza 5Stelle-Lega-Fratelli d’Italia l’abitudine di usare il consiglio comunale – scrive il Pd di Cattolica – come palco per i loro show fatti di urla e gesti plateali. Ma dietro al sipario del teatrino dell’opposizione mancano i contenuti. I dirigenti sanitari dell’Asl, intervenuti come ospiti tecnici nel consiglio comunale di giovedì, hanno spiegato che la riorganizzazione dei servizi sanitari in atto nel nostro territorio non è derivata da una scelta arbitraria ma dalla necessità di fare fronte alla scarsità di personale infermieristico e medico specializzato, soprattutto nella medicina d’urgenza, e alla scarsità di risorse economiche. Anche la riduzione delle auto mediche va, purtroppo in questa direzione".