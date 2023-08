Bufera sull’hotel: "Soggiorno da incubo"

di Rita Celli

Torna sotto i riflettori (negativi) l’hotel Arizona di Bellaria Igea Marina. Dopo le proteste dello staff di poco più di un mese fa, con tanto di sciopero e presidio delle forze dell’ordine, una nuova segnalazione è arrivata da un turista, sulla mala gestione della struttura ricettiva e sulla fuga in meno di 24 ore in un altro albergo di molti ospiti.

"Abbiamo pagato 1.600 euro per una vacanza di una settimana – commenta il turista – e all’arrivo abbiamo trovato camere e biancheria sporca, come anche la zona mensa. Il cibo era scadente, la gente faceva a gara per accaparrarsi le poche porzioni presenti. Bellaria Igea Marina e la Romagna non meritano questa brutta figura. L’Ausl deve intervenire tempestivamente. Noi dopo 24 ore abbiamo cambiato albergo accollandoci il costo di un’altra struttura. Impensabile".

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, commenta: "La situazione è molto monitorata. Anche la nostra Polizia Municipale è passata a fare controlli in questi giorni. Esprimo profondo dispiacere verso questo turista e la sua brutta disavventura. Abbiamo però visto che è stata trovata subito una nuova accoglienza, in pochissimo tempo. A dimostrazione che la nostra realtà ha belle e buone proposte. Su 315 strutture alberghiere, una o pochissime versano nelle condizioni dell’Arizona. Dobbiamo continuare a essere molto attenti, anche nel monitorare situazioni spiacevoli. Purtroppo spesso catene anche grosse, a livello nazionale e internazionale, non rispondono a esigenze e offerte di qualità. E su questo dobbiamo tutti fermarci anche a riflettere".

Dall’Associazione albergatori AIA, interviene invece Simona Pagliarani: "Come associazione continueremo sempre a proteggere le gestioni che da decine di anni, lavorano sul territorio. Purtroppo una buona parte delle nuove gestioni che proviene da fuori, non ha i nostri standard e nemmeno la responsabilità della cultura imprenditoriale romagnola – commenta l’affaire Arizona –. L’accoglienza è il nostro punto di forza. Quando non si ha questo tipo di cultura, vengono a meno le basi: accoglienza, pulizia e buona cucina. Per questo continueremo a monitorare anche noi nuove situazioni, e a segnalare alle forze dell’ordine ciò che non va".

Insieme all’Ausl Romagna e alle forze dell’ordine, il sindaco Giorgetti conferma che: "Avremo il pugno duro. E ci muoveremo se necessario anche con ordinanze – garantisce in conclusione il primo cittadino di Bellaria Igea Marina –. Non deve passare che questa è la Romagna. E tutto il comparto turistico locale merita tutt’altri collaboratori e riscontri da parte dei nostri turisti".