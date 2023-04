Bufera sull’ufficio Iat, la Pro Loco: "Noi esclusi"

La primavera è ancora ’ballerinaì’, per colpa del meteo. Ma da settimana Verucchio è tornata a esssere quotidianamente la meta di tanti cicloturisti. E non solo: si è visto perfino l’ex campione Francesco Moser, nei panni di guida per un gruppo di ciclisti. Il Comune ha riaperto l’ufficio Iat per accogliere e dare informazioni ai turisti, affidandolo temporaneamente all’agenzia I Feel good in attesa che si concluda il bando per l’assegnazione del servizio. "In questi giorni abbiamo registrato un ottimo afflusso – ammette Lorella Giordani – Nella maggior parte sono turisti venuti dalla costa, e tra loro tanti ciclisti, soprattutto stranieri, in particolare tedeschi e olandesi. E nonostante la situazione d’emergenza, ci siamo ben organizzati negli spazi che ci ha dato il Comune": un ufficio al piano terra del municipio. I Feel Good è pronta a partecipare al bando per lo Iat e ha già qualche idea: "Servirebbero altri servizi dedicati ai ciclisti".

Ma sullo Iat solleva un polverone la Pro Loco di Verucchio, che ha gestito l’ufficio "da quando a Verucchio è stato aperto. Il contratto con il Comune veniva rinnovato annualmente – spiega il direttivo dell’associazione – Poi a ottobre abbiamo segnalato al Comune che a fine anno scadeva la convenzione e chiesto che intenzioni aveva. Non avendo ricevuto risposte, se non qualche accenno al fututo bando di gestione, non ce la siamo più sentita di garantire l’apertura dello Iat, visto che il servizio ha dei costi". Il Comune ha poi chiesto alla Pro Loco di mantenere l’ufficio aperto nei weekend. Proposta accettata fino al 31 marzo. Il Comune si è rifatto sotto con la Pro Loco per la proroga del servizio fino a giugno, "proponendo 500 euro al mese per il servizio...". Troppo poco visto l’impegno. L’associazione non ha accettato e così ora deve liberare il locale di piazza Malatesta.

m.c.