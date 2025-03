Buffa a canestro con le imprese di Jordan

Il basket è la sua vecchia passione. Soprattutto il basket americano, l’Nba. Ed è del più grande protagonista di questo sport, Michael Jordan, che Federico Buffa parlerà nel suo spettacolo che arriva in Romagna. Grande narratore di storie e personaggi sportivi – che sta inanellando successi e sold out – il giornalista voce di punta di Sky Sport arriva stasera (ore 21) al cinema teatro Astra di Bellaria Igea-Marina con Number 23, lo spettacolo in cui ripercorre la vita e le imprese di Jordan, leggenda della pallacanestro. I biglietti sono andati sold out già dalla scorsa settimana, c’è però ancora la possibilità di iscriversi in lista d’attesa (al numero 351.5365686) per l’assegnazione dei posti eventualmente lasciati liberi dagli abbonati. In Numer 23, Buffa sarà accompagnato sul palco da Alessandro Nidi al pianoforte. Voce e musica per raccontare le prodezze del più grande cestista di tutti i tempi, sul parquet dal 1984 al 2003.

Quando arriva nella Lega Jordan riesce sin da subito a far capire a campioni dello spessore di Magic Johnson e Larry Bird quale sia la sua pasta, nonostante la giovane età. Una cavalcata che lo porta a vincere sei titoli Nba e ad infrangere record individuali e di squadra: numeri che raccontano soltanto in parte però la grandezza di un personaggio difficile da limitare e restringere all’interno del recinto delle statistiche. Così Buffa rende omaggio a una leggenda non solo del basket, ma dello sport in generale. Biglietti da 18 a 22 euro, per informazioni www.teatroastrabim.it - info@teatroastrabim.it.