Buffa e i pugni neri alzati al cielo alle Olimpiadi del ’68

La stagione teatrale riccionese si chiude con Federico Buffa il 21 marzo alle 21 nella sala Granturismo di Riccione in piazzale Ceccarini. In scena ‘Due pugni guantati di nero’, uno spettacolo in cui Buffa ripercorre le vicende degli atleti Tommie Smith, John Carlos e Peter Norman che, sul podio delle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, richiamarono l’attenzione internazionale sulla lotta contro la discriminazione razziale negli Stati Uniti. È una delle immagini più famose del Novecento, quella in cui Tommie Smith e John Carlos si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico. Era il 16 ottobre e gli atleti alzarono il pugno indossando guanti neri, simbolo del Black Power. Avevano i piedi scalzi in segno di povertà, la testa bassa e una collanina di pietre al collo.