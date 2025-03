Buffa racconta la leggenda. Michael Jordan

Federico Buffa arriva a Bellaria Igea Marina martedì alle 21, al teatro Astra, per raccontare la leggenda di Michael Jordan, accompagnato dal pianoforte di Alessandro Nidi. ‘Number 23’, come la maglia che ha reso celebre, è sinonimo di una bravura fuori dal comune. Buffa ripercorre la sua carriera straordinaria, dai primi passi in Nba fino ai sei titoli con i Chicago Bulls, descrivendo il suo impatto sulla lega e il mondo dello sport. Jordan, capace di far capire a leggende come Magic Johnson e Larry Bird la sua grandezza, non è solo un atleta, ma anche un imprenditore di successo. Un viaggio emozionante tra numeri, storie e leggende, che mostra quanto la sua grandezza non possa essere confinata ai record. Una serata che promette di incantare il pubblico con la maestria di Buffa nel raccontare storie indimenticabili.