Bullismo, in ascolto delle vittime

Parlare. Questa è la parola chiave per ogni ragazzo o ragazza vittima di bullismo o cyberbullismo. Perché sentirsi intimoriti, a disagio, in imbarazzo, esclusi da altre persone, semplicemente perché diversi per aspetto, carattere o genere, non è giusto. Non sei tu la persona sbagliata ma chi bullizza, e spesso lo fa utilizzando in modo inconsapevole internet con messaggi, chiamate, chat, siti non pensando al dolore profondo che in

quel momento sta facendo vivere alla ‘vittima’.

Se sei vittima di bullismo o di cyberbullismo parlarne con qualcuno è la cosa giusta, perché i tuoi genitori, i tuoi professori o i tuoi amici sicuramente ti potranno aiutare. Se non lo sapevi nella nostra scuola, l’Istituto Comprensivo di San Giovanni in Marignano, è presente uno sportello di ascolto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 per ogni studente che pensa di aver bisogno di confidarsi, dove una psicologa, la dottoressa Marica Marchi, è pronta ad ascoltare ogni dubbio, fragilità o rabbia che avvolge i nostri pensieri. Parlare con qualcuno che è pronto ad ascoltarci non è una debolezza e nemmeno una vergogna ma un gesto d’amore verso noi stessi.

Giada Gasparini II D