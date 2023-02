"Bunker in spiaggia da valorizzare Così il lungomare è più attrattivo"

"È stato grazie all’ultima tranche dei lavori per il nuovo lungomare che è venuto alle luce del tutto lo storico bunker tedesco della Seconda guerra mondiale. Dopo il sopralluogo che abbiamo fatto come amministrazione comunale insieme all’associazione Crb 360 Archeologia Militare, presieduta da Valter Cortesi, ci siamo ancora più convinti che si tratti di una risorsa da valorizzare e sfruttare, sia in chiave didattica per i ragazzi delle scuole, sia in chiave turistica, come avviene per reperti simili in altre località della costa". Il sindaco Filippo Giorgetti interviene direttamente, per la prima volta, sul fortino (modello Tobruk) emerso dalla spiaggia della zona Cagnona, nel corso dei lavori di demolizione, alla fine dello scorso anno, di cabine e chioschi degli operatori balneari, per il nuovo lungomare intitolato a Raffaella Carrà e alle strutture che saranno in linea col il nuovo piano spiaggia.

"Il bunker è l’ennesima attestazione – insiste il sindaco – di come sia importante e molto positivo il lungomare. Che oltre alla struttura difensiva bellica ha permesso di ‘scoprire’ e soprattutto valorizzare ampi tratti del nostro waterfront, il frontemare. Penso ad esempio al comparto dell’ex Cinema Apollo, poi Cantiere Lugaresi, e aggiungo che c’è in corso un dialogo con la proprietà per interventi di riqualificazione e recupero, senza escludere interventi di natura temporanea, come era stato fatto anni fa. Ovviamente adesso quella location assume un prestigio e una visibilità completamente diversa, molto maggiore, grazie appunto al lungomare".

"Quanto al bunker – conclude il sindaco – va detto che una parte della struttura è sprofondata nella sabbia, quindi c’è un problema da risolvere di fondazioni per sostenerlo e recuperarlo. In ogni caso siamo convinti che il bunker vada valorizzato, reso visibile e visitabile, in modo tale che possa rappresentare una testimonianza storica a quanti vorranno vederlo".