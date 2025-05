Bunker ’invisibile’: "Possiamo risollevarlo"

I cartelloni che ne illustrano le caratteristiche e il ruolo durante la Seconda Guerra Mondiale sono ben visibili. Peccato che il protagonista, il bunker tedesco che difendeva la costa dagli sbarchi Alleati, venuto definitivamente alla luce durante i lavori di realizzazione del lungomare Carrà, sia praticamente invisibile. Non solo perché è rimasto ’affondato’ nella sabbia che si è accumulata nei decenni. Anche perché quel poco che si intravede dell’ingresso è celato dagli abbellimenti floreali della litoranea. E anche perché il bunker stesso insiste per una buona parte in una proprietà privata, quella dell’hotel Villa Furia, storico albergo sul mare, in zona Bellaria Cagnona.

Fin dall’inaugurazione del nuovo lungomare qualcuno aveva lamentato l’invisibilità del fortino teutonico ("sono passato in bicicletta sul lungomare e non l’ho neppure visto", segnalava un cittadino nel giugno 2023). A rilanciare una proposta per un possibile recupero completo del fortino è Walter Cortesi, che ha in questi anni ha fatto vari sopralluoghi e incontri quale rappresentante di Crb 360 Archeologia Militare (ma oggi opera da libero professionista), anche con il Comune, per valutare il possibile recupero e la valorizzazione in chiave turistica della struttura. "Quel bunker ha un peso importante – spiega –, circa 30 tonnellate. Delle quali 25 costituite dal suo peso, è fatto in cemento armato, non di pietra, e circa 5 di sabbia accumulata negli anni. Ma abbiamo già sollevato tra Romagna e Veneto diversi bunker simili, alcuni molto più grandi. Si utilizzano gru con 6 o 12 ruote, in grado di spostarsi sulla sabbia. Con un mese di lavoro potrebbe essere ’liberato’".

Due le opzioni che indica Cortesi: "Lo spostamento in altra sede, così da far emergere del tutto i 5 metri del bunker. O la rimozione della sabbia intorno, il che lo farebbe emergere per 2 metri e mezzo ma sul posto. Vicino al Cinema Apollo, poco distante, costituirebbe una bella attrazione". Cortesi, che sabato inaugura il bunker di Cesenatico con le prime visite guidate dell’estate 2025, si dice "disponibile fare da consulente a titolo gratuito". La Crb 360 Archeologia Militare si era detta pronta a collaborare ai ’tour’ (si fa per dire) turistici e all’eventuale trasferimento del fortino in altra sede. "Abbiamo ritenuta questa ipotesi non percorribile – la precisazione che fece a suo tempo il sindaco – anche perché il valore testimoniale del fortino è la presenza lì, sul lungomare, dove era posizionato a difesa degli sbarchi sulla costa". Da allora, il bunker è rimasto (quasi) invisibile.

Mario Gradara