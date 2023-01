Bunker tedesco, sopralluogo del sindaco e dell’associazione Crb

Sopralluogo al fortino tedesco. Come annunciato da qualche settimana, l’altro giorno si è svolto il summit tra amministrazione comunale e rappresentanti dell’associazione ’Crb360° archeologia militare’ al bunker della Seconda Guerra Mondiale salito alla ribalta dei riflettori nel corso dei lavori per la realizzazione dell’ultima tranche del lungomare intitolato a Raffaella Carrà. Presente il sindaco Filippo Giorgetti. "Abbiamo preso visione della situazione per valutare il da farsi, individuando la miglior soluzione possibile".