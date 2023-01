Bunker tedesco, un incontro per decidere il suo destino

Il giorno del giudizio sarà mercoledì prossimo. Quando - salvo imprevisti - si terrà un incontro in spiaggia tra sindaco e assessori, con i tecnici comunali, e gli esponenti dell’associazione Crb 360°, sul tema del bunker tedesco ’emerso’ sull’arenile di Bellaria Cagnona in occasione dei lavori per realizzare l’ultima tranche del lungomare ciclopedonale intitolato a Raffaella Carrà. La Crb presieduta da Valter Cortesi è un’associazione che si occupa fin dal 1980 del recupero e della valorizzazione di bunker tedeschi e di archeologia militare. "Dal Comune ci hanno chiesto di fare un sopralluogo congiunto sul posto – conferma Cortesi –; noi ci saremo probabilmente con il nostro ’Mastro Spostamento Bunker’, che valuterà come spostare e ricollocare il fortino in zone limitrofe, purché ciò sia concretamente possibile".