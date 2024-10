‘Buon compleanno Ivan’: Filippo Graziani in tour

Un tour nazionale con poche date esclusive per celebrare il grande cantautore (e padre) Ivan Graziani e quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno. Il tour è in programma da marzo prossimo, nato da un’idea di Filippo Graziani – figlio di Ivan – e della sua band, che da oltre 10 anni diffonde l’eredità musicale del cantautore e chitarrista scomparso nel 1997. Dopo il grande successo dell’album Ivan Graziani - Per gli amici, pubblicato a gennaio, con la storica etichetta Numero 1/Sony, e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date quasi tutte sold out, Filippo Graziani è pronto a tornare sul palco con il tour Ottanta. Buon compleanno Ivan. Una vera e propria festa di compleanno itinerante, con sorprese e celebrazioni per Ivan Graziani. Il carismatico performer, originario di Novafeltria, guiderà il pubblico attraverso i successi più celebri del padre, proponendo anche una selezione di brani a lui cari e offrendo uno sguardo intimo, personale e nascosto del cantautore. Filippo non si limita a interpretare i brani di Ivan, ma li rinnova con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l’essenza originaria delle canzoni ma li impreziosiscono, creando un ponte tra generazioni. "Come ogni festa di compleanno che si rispetti – dicono dall’organizzazione – non mancheranno le sorprese, che saranno annunciate in questi mesi. La particolarità del tour è che saranno poche date selezionate, e si partirà a marzo prossimo. Sarà una celebrazione unica e irripetibile, in un’atmosfera di festa". Il tour è organizzato da Imarts.

Sarà proprio Filippo Graziani, intanto, uno dei protagonisti assoluti dell’undicesima edizione del Premio Pierangelo Bertoli, in programma l’8, 9 e il 10 novembre al teatro Carani di Sassuolo. A Filippo verrà conferito il premio ‘Italia d’oro’ "per essere un portatore sano della cultura musicale, che dal padre Ivan arriva fino ai giorni nostri grazie al suo talento". Accanto a Graziani, all’evento parteciperà anche il riminese Luca Fol, ma in qualità di finalista per la sezione ‘Nuovi cantautori’. Sarà accompagnato dalla band di Bertoli, diretta da Marco Dieci.

Rita Celli