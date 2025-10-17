Buon compleanno Samuele. Sul palco quaranta musicisti

Buon compleanno Sam. Sarà la musica, la sua passione, la protagonista di una serata che vedrà sul palco oltre 40 artisti che daranno vita a 16 jam session. Sarà un grande abbraccio a Samuele Gambarini, il musicista riminese scomparso lo scorso 31 agosto in modo improvviso. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto, e la musica nella sera del 20 ottobre al Teatro degli Atti vuole provare a lenire il vuoto che ha lasciato. "In occasione del 53esimo compleanno di Sam – racconta Alessandro Scala, direttore artistico della serata – insieme alla sua famiglia abbiamo deciso di organizzare una serata in musica per ricordarlo nel modo che più gli apparteneva: attraverso le note. All’inizio sembrava un sogno difficile da realizzare, avevamo poco tempo, ma grazie all’energia e al supporto di tutti è nata una squadra straordinaria. Ho cercato di coinvolgere i musicisti che hanno condiviso con Sam momenti di vita e di palco, persone che lo conoscevano bene, che avevano suonato con lui e legate da amicizia e stima. Siamo riusciti a riunire oltre quaranta musicisti, compresi alcuni suoi ex allievi e colleghi della scuola in cui insegnava, per dare vita a una serata unica, piena di emozione, ritmo e gratitudine”.

Gambarini è stato un musicista apprezzato ben oltre i confini nazionali. Organista jazz, la sua carriera aveva posto radici fuori dall’Italia con una solida formazione a Londra, alla Middlesex University. Gambarini aveva trascorso molti anni in Inghilterra, durante i quali aveva calcato palcoscenici importanti e stretto collaborazioni importanti che gli avevano consentito di mostrare il proprio talento. Il suo viaggio musicale lo aveva infine riportato a Rimini dove aveva continuato a dedicarsi alla musica, con passione.

Lunedì, sul palco del Teatro degli Atti, tanti amici vorranno ricordarlo in musica. "La serata – riprende Scala - sarà un viaggio nei generi che Sam amava di più, dal jazz al soul, funk e blues. Sarà una successione di combo e jam session che si alterneranno sul palco. Sarà un concerto corale, un modo per sentire che Sam è ancora con noi, dentro la musica che continua a unirci".

‘All music for Sam’ non si esaurirà in una serata. L’appuntamento di lunedì è il primo passo verso un progetto più grande. L’intento è trasformare il ricordo in un appuntamento annuale in grado di portare nuova musica ed energia in città. Poi c’è un sogno che amici e famigliari covano: intitolare a Sam un’aula musicale, per lasciare ai giovani un luogo dove coltivare la stessa passione che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Andrea Oliva