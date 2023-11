Buon compleanno, Serpieri

Con lui "era più difficile non imparare che imparare": a sostenerlo furono gli allievi del maestro delle scienze Alessandro Serpieri, del quale ieri si sono festeggiati i duecento anni dalla nascita nel 1823. Toccante la cerimonia, tenutasi in mattinata a San Giovanni in Marignano, paese nativo del grande studioso, che – fra gli altri – insegnò anche al poeta Giovanni Pascoli, studente del Collegio urbinate degli scolopi, presieduto dallo scienziato fra il 1862 e il 1871. Serpieri era "uno studioso pieno, completo, mosso non dalla fama e dalla popolarità, ma da uno spirito altruistico e da una disponibilità d’animo ammirevoli", ha detto Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa regionale, durante il suo discorso introduttivo dinanzi alla casa dove visse lo scienziato. Alle spalle della presidente la targa commemorativa, apposta sulla facciata dell’edificio adibito per lungo tempo anche a Palazzo comunale. Sulla targa ad eterna memoria spiccano poi le parole dedicate al personaggio: "Insigne nelle scienze fisiche ed astronomiche". È poi un "onore essere il paese natio di una personalità prestigiosa, i cui contributi sono riconosciuti a livello internazionale", così l’amministrazione comunale di San Giovanni. Presente alla cerimonia anche Nadia Bizzocchi, responsabile della biblioteca Gambalunga.

Sul posto, inoltre, anche alcuni referenti dell’Università di Urbino, città dove lo scienziato – che fu anche sacerdote – insegnò per lungo tempo fino alla secolarizzazione delle scuole, decretata nel 1884. Fra i rappresentanti universitari urbinati, il prof Paolucci e il prof Balsamini, coordinatori degli eventi del Comitato Nazionale, costituitosi per le celebrazioni del Bicentenario della nascita. A commemorare lo scienziato, anche i "serpierini", ovvero gli studenti dell’istituto riminese, intitolato proprio ad Alessandro Serpieri, che si sono recati alla cerimonia insieme agli insegnanti e alla preside, Francesca Tornatore. Occasione, quella del bicentenario, più che opportuna per celebrare anche un altro anniversario. Sì, perché l’Istituto Serpieri festeggerà presto i cent’anni. Un grande scienziato il Serpieri, che nell’Ottocento fu protagonista del mutamento in corso nelle discipline scientifiche tradizionali. E, a suo modo, uno scienziato "romantico", del quale si ricorda anche lo sguardo rivolto alle stelle. In particolare, individuò la forma del fenomeno astronomico delle Perseidi, responsabili delle cosiddette "stelle cadenti" intorno al 10 agosto. Si distinse poi nella botanica, nella meteorologia, l’educazione, la sismologia e la fisica.

Andrea G. Cammarata