Buon compleanno Ziko, ‘terrore’ degli spacciatori

Ziko ha compiuto otto anni. Solo nel corso del 2024, con il suo fiuto, ha contribuito a recuperare oltre due chili di droga, portando a termine operazioni che hanno condotto a sei arresti e decine di segnalazioni per uso personale. Il suo fiuto e le sue capacità sono tali che l’unità cinofila della Polizia locale riccionese, assieme all’agente Luca Biagini che vive con Ziko da otto anni a questa parte, vengono richiesti dalle forze dell’ordine ben oltre i confini di Riccione, in operazioni in altre province limitrofe.

Il cane è diventato il terrore degli spacciatori e di chi assume sostanze. Non aggredisce e questo gli consente di avvicinarsi alle persone e fiutare. Ziko non si sbaglia, lo conoscono le persone fermate sul bus del Metromare e alle fermate, o nelle ex colonie e in giro per la città. Solo nello scorso anno, grazie al fiuto di Ziko, sono state segnalate quarantasette persone alle Prefetture per uso personale di droga. Sono state inoltre denunciate quattro persone per spaccio e arrestate sei persone, in operazioni condotte il più delle volte in collaborazione con le altre forze dell’ordine del territorio.

Nell’anno passato, grazie all’unità cinofila sono stati trovati e tolti dal mercato dello spaccio circa un chilo e mezzo di hashish, mezzo chilo di marijuana e circa duecento grammi di cocaina. Se il 2024 è stato un anno di grandi risultati, il 2025 non si è aperto diversamente. In appena tre mesi sono state undici le persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre in un hotel chiuso e non più utilizzato, l’unità cinofila ha individuato e consentito di recuperare cinquanta grammi di hashish.

"Ziko – spiegano dall’amministrazione comunale – non è solo un prezioso alleato operativo, ma anche un punto di contatto con la cittadinanza, spesso protagonista degli incontri di educazione alla legalità e sicurezza stradale nelle scuole del territorio. La sua presenza costante nelle piazze, nei parchi e nei centri di aggregazione rappresenta un segnale visibile e concreto dell’impegno del Comando nel garantire sicurezza e legalità".

Andrea Oliva