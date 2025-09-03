La buona notizia: il nido di tartarughe di Riccione non si è allagato e ne sono nate altre 24 / Video

Riccione, 3 settembre 2025 – Sono spuntate dalla sabbia quando era ancora buio. Dopo le quattro piccole tartarughe emerse dal nido sulla spiaggia del Marano, a Riccione, all’alba di sabato, altre sono nate nella notte appena trascorsa, dirigendosi poi verso il mare.

Sono 21 piccole Caretta Caretta che si vanno ad aggiungere alle quattro nate sabato. Le prime 18 tartarughine sono emerse dalla sabbia a partire dalle 23,10 di martedì, ed hanno subito preso la via del mare a ritmo di musica. Il nido si torva infatti tra le zone 132 e 134 dove sono presenti locali con intrattenimento musicale. “Grazie alla partecipazione dei locali sull’arenile e degli albergatori della zona che hanno spento le luci – racconta Sauro Pari presidente di Fondazione cetacea -, siamo riusciti a ridurre, pur non eliminandolo completamente, l’inquinamento luminoso. Ringraziamo tutti per la collaborazione nella gestione di un momento così delicato”.

Il cattivo tempo della fine di agosto aveva fatto pensare al peggio. La mareggiata che ha colpito l’arenile dopo Ferragosto aveva fatto temere che il nido si fosse allagato abbassando sensibilmente le possibilità di una schiusa. Ed invece le tartarughe sono venute alla luce. “Erano tutte in ottima salute e con un peso medio di 14 grammi”, ha aggiunto Pari. “È un buon peso, anche se la media è solitamente di 16 grammi, ma le temperature basse hanno rallentato la crescita degli embrioni”. La schiusa è avvenuta in ritardo stimato tra i 10 e i 25 giorni rispetto alla norma (dai 45 ai 60 giorni), a causa delle basse temperature registrate dopo la deposizione delle uova, avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 giugno.

Per i volontari che hanno preso parte a questa lunga estate di presidio del nido, si tratta del coronamento di tanti sforzi fatti. Sono stati oltre 220 le persone che si sono alternate giorno e notte per vigilare sul nido e far sì che l’incubazione proseguisse nonostante le difficoltà incontrate. Ma l’attesa non è finita. Fondazione Cetacea stima che potrebbero nascere altre tartarughe nelle prossime ore, non appena le temperature si alzeranno in modo significativo. La speranza è che la stima iniziale di circa 100 uova deposte possa essere confermata almeno parzialmente da altre nascite.

“La schiusa di questo nido è un evento che va oltre il semplice fatto naturalistico – dice la sindaca Daniela Angelini -. È la dimostrazione concreta che la tutela del nostro mare è una missione possibile, quando una comunità si unisce con un obiettivo comune. Questo successo straordinario è, prima di tutto, un trionfo per gli oltre duecento volontari di Fondazione Cetacea che, per quasi settanta giorni, hanno presidiato il nido con una dedizione e una passione ammirevoli”.