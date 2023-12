Buoni pasto in dono a famiglie bisognose

Per il quinto anno consecutivo, i Fratelli Fejsko, titolari di due ditte del territorio, sono stati protagonisti di un gesto che fa bene a tutta la comunità, devolvendo buoni pasto per un valore complessivo di 1.500 euro alle famiglie più bisognose di Bellaria Igea Marina. La donazione è stata simbolicamente consegnata al sindaco Filippo Giorgetti, con i ticket poi affidati ai Servizi sociali comunali. Che a loro volta li distribuiranno i prossimi giorni ai nuclei meno fortunati, in tempo utile per contribuire agli acquisti in vista delle festività natalizie.