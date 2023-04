Buoni senza glutine: inaugura il nuovo ’paradiso’ per celiaci

Un nuovo negozio, specializzato in prodotti per celiaci. È quello che aprirà oggi alle 16 in via Ravenna, al centro Il Planetario. ’Buoni senza glutine’ (questo il nome scelto per il locale) nasce dall’idea di Marco Dellamotta, imprenditore molto noto in città. "Il settore della celiachia e del gluten free è in forte crescita – dice Dellamotta – e noi proponiamo un negozio specializzato in vendita di prodotti freschi e anche confezionati: pasta, pane, merendine, prodotti da pasticceria, pizze e altri prodotti anche surgelati, tutti di alta qualità e di marchi selezioni. Ma ci attiveremo nelle prossime settimane anche per offrire prodotti fatti da noi". Il personale del negaozio sarà formato con corsi specifici, per "offrire servizio completo a chi soffre di celiachia e intolleranza al glutine".