Buriani e Celli condannati in primo grado

Quattro anni in primo grado all’ex commissario della legge Alberto Buriani per tentata concussione e per abuso di autorità, uno con pena sospesa all’ex segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli per tentata concussione. Così, la sentenza di primo grado del processo nel quale Buriani e Celli dovevano rispondere, in concorso, di tentata concussione e, separatamente, di falsa testimonianza. Buriani doveva anche rispondere di abuso di autorità e, in concorso con il direttore e il giornalista del quotidiano sammarinese L’Informazione, Carlo Filippini e Antonio Fabbri (assolti con formula piena), di violazione del segreto istruttorio. A Buriani anche 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. L’inchiesta era partita da una denuncia della commissione d’inchiesta su Banca Cis. Dalla quale era stato aperto e poi archiviato da Buriani, un fascicolo nei confronti della presidente di Banca Centrale, Catia Tomasetti e di Sandro Gozi, parti civili in questo processo. Oltre alle spese processuali, il giudice ha condannato Buriani anche al risarcimento del danno, fissando una provvisionale di 118.386 euro a favore dell’Istituto di via del Voltone. "Banca Centrale è molto soddisfatta dell’esito di questo processo – afferma a Rtv San Marino l’avvocato Tania Ercolani, legale di parte civile di Bcsm insieme alla collega Maria Selva – che ha accertato le responsabilità di Buriani e di Simone Celli in ordine a gravissimi reati che sono stati perpetrati a danno della struttura. Chiaramente Banca Centrale non può che esprimere grande soddisfazione per l’accertamento di questi fatti. E va sottolineato il fatto che Banca Centrale, presieduta da Catia Tomasetti, ha resistito ai tentativi che i soggetti imputati in questo procedimento penale hanno appunto tentato di porre in essere per favorire un gruppo, un istituto bancario in particolare, e questi fatti sono stati accertati". "L’assoluzione di Filippini e Fabbri credo fosse doverosa – dice il loro legale Enrico Carattoni, difensore anche dell’ex Segretario Celli – e credo sia importante per loro, ma anche per tutta l’informazione di questo Paese. Celli è stato assolto per uno dei due capi di imputazione, la falsa testimonianza che era particolarmente infamante. Sulla tentata concussione ci difenderemo in appello".