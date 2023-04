Burocrazia frena il trasferimento del disabile

La burocrazia frena la sanità e rallenta l’assistenza sul territorio nei confronti un quarantenne disabile. È una storia a metà tra due regioni quella di un uomo quarantenne con disabilità psichiche attualmente preso in carico da una struttura di Arezzo nonostante le sue due sorelle si trovino sul territorio Riminese. Per la precisione, a San Clemente, dove le due parenti vivono e per cui ora si è complicata la possibilità di assistere il fratello in un’altra regione poiché per quella che è identificata come caregiver dell’uomo sono insorti problemi di salute che necessiterebbero un avvicinamento del parente in una struttura del territorio. Più facile a dirsi che a farsi. Il nodo infatti è legato al fatto che il disabile in questione sia residente a Terni e assistito ad Arezzo, per cui il trasferimento può avvenire solo "dopo un’espressa richiesta dell’Asl di competenza territoriale a cui successivamente noi dell’Ausl Romagna potremo attivarci per mettere in moto la macchina".

Parla in questi termini Riccardo Varliero, direttore del distretto sanitario di Riccione, che nei giorni scorsi ha già incontrato le sorelle del disabile per sbloccare l’impasse burocratico. "Si tratta di una persona con un handicap importante – specifica Varliero –, preso in carico da una struttura in provincia di Arezzo. Alla legittima richiesta di avvicinamento del paziente da parte dei familiari, il più vicino possibile a San Clemente, è nato il recente contatto da parte dell’ufficio di piano di Riccione all’assistente sociale di Terni, per sollecitare la presentazione della domanda di trasferimento".

Domanda recapitata all’Ausl nei giorni scorsi, quando la vicenda è stata riportata anche dal Tg5 nella rubrica ’Indignato speciale’. "Dopo la richiesta ufficiale come Ausl ci siamo potuti attivare per individuare la struttura del territorio che fosse conforme al quadro clinico e alle necessità di questa persona – continua il dirigente Ausl –, trovando tre strutture nel distretto di Riccione e due in quello di Rimini con le caratteristiche idonee ad ospitare quest’uomo". Ora però è tempo di attese. "Dobbiamo aspettare che le strutture ci dicano se c’è disponibilità di spazio e in base a questa risposta poi decidere in dialogo con la famiglia in quale luogo dare accoglienza a questa persona". C’è poi un nodo residenza da sciogliere. "La legge dice che una parte della retta del servizio andrà pagata dall’Asl di residenza e il Comune di residenza, per questo dovrà essere fatta una discussione sulla disponibilità a sostenere la spesa economica anche in una struttura del nostro territorio", conclude Riccardo Varliero.