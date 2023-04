"Burocrazia, l’ex Delfinario in estate non riapre"

Niente da fare. L’ex Delfinario non aprirà i battenti neppure quest’estate. La struttura sulla spiaggia di fronte al Lungomare Tintori doveva ripartire già l’estate scorsa. Durante le operazioni di demolizione delle parti abusive, a primavera 2022, erano emersi problemi strutturali, e non se ne fece nulla. Fondazione Cetacea e Club Nautico hanno ottenuto da tempo in concessione l’area e la struttura, con l’obiettivo di trasformarla in un centro di recupero delle tartarughe marine. "Neanche in questo mese di giugno purtroppo riusciremo a inaugurare il nuovo Delfinario – spiega il presidente del Club Nautico Gianfranco Santolini – e molto difficilmente ce la faremo durante l’estate. Siamo assolutamente in ritardo, ma il nodo non è di tipo politico, solo burocratico". Qual è il problema? "Ci sono difficoltà riguardo la torre di destra, all’interno della quale c’è l’ascensore per i disabili. La torre di destra invece l’abbattiamo. Ma puntiamo comunque ad avviare alcune attività nelle aree esterne, sulla spiaggia, e sul mare". Piove ancora sul bagnato. Ennesima doccia fredda sull’ex Delfinario. Dopo anni di abbandono, gli interventi avviati per la riqualificazione hanno fatto emergere una serie di abusivi edilizi. Alcuni dei quali riscontrati su parti non amovibili, a rischio la stabilità dell’edificio. Dopo un altro anno sono dunque di nuovo fermi i lavori di riqualificazione e recupero a cura del Club Nautico e di Fondazione Cetacea. La volontà di recuperare a nuova vita l’ex Delfinario è stata confermata dal sindaco Jamil Sadegholvaad, alla presentazione della due giorni dedicati al mare e alla marineria: "Quello era uno spazio dove vivevano animali in cattività, ora diventerà un centro nel quali gtli animali tornano alla vita e alla libertà". "In estate faremo attività all’esterno ma anche sulla scalinata – aggiunge Sauro Pari, Fondazione Cetacea –. Non potremo farle dentro la vasca, svuotata dall’acqua. Dopo Pasqua le nostre squadre inizieranno a imbiancare".

Mario Gradara