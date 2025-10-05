‘Affondati’ dalla burrasca, acqua da paura nei porti. Danni in spiagge e locali: “Chi pagherà il conto?”

Rimini, 6 ottobre 2025 – Spiagge e porti sott’acqua. Strade e sottopassi allagati. La furia del maltempo ieri non ha risparmiato nemmeno la costa riminese, sferzata da mareggiate e raffiche di vento fino a 93 km orari. La tempesta era attesa (era scattata l’allerta meteo), ma più della pioggia a creare problemi sono stati il forte vento di bora e le correnti, con onde alte 2,5 metri. A Rimini il porto è stato sommerso dall’acqua, che ha invaso le banchine e la strada. I pescatori sono stati impegnati per ore a mettere in sicurezza le barche e gli ormeggi.

Il Nettuno e gli stabilimenti vicini si sono allagati ieri per l’ennesima volta

Lo stesso hanno fatto al Club nautico, che ieri ha dovuto annullare le regate previste per l’ultimo giorno del campionato O’pen skiff. “Se ci fosse stato l’avamporto, un’opera che chiediamo da anni – dice il presidente del Club nautico, Franco Santolini – i danni sarebbero stati più limitati”. L’acqua è arrivata pericolosamente anche vicino alle abitazioni in via Sinistra del porto. Problemi anche alla darsena e dintorni, allagate via Ortigara e le strade vicine. Diversi i sottopassi in zona mare chiusi per ore. Allagati alcuni bar e ristoranti di spiaggia, in certe zone l’acqua è arrivata fino alle cabine. Il Nettuno e i bagni vicini, per l’ennesima volta, sono stati sommersi. “Ogni anno la stessa storia – tuona Maurizio Bronzetti, uno dei titolari del Nettuno – e nessuno ci pagherà i danni. Bisogna rivedere l’ordinanza, permettere di fare le dune e mettere le paratie contro le mareggiate già alla fine di settembre”. La spiaggia ieri si è allagata in vari tratti, a Rimini così come a Riccione, Bellaria e in altre località. Nonostante il mare in burrasca, c’è chi è uscito in surf e kitesurf, ma non ci sono stati né incidenti né interventi della guardia costiera. Allagato anche il parco al ponte di Tiberio.

A Riccione il mare si è ’mangiato’ l’arenile fino alle cabine in vari tratti, specialmente nella zona sud, causando danni agli stabilimenti. Al porto l’acqua ha invaso le banchine davanti al Club nautico e quelle accanto al canale in prossimità del ponte su viale D’Annunzio, fino a lambire la pista ciclopedonale. Forti danni anche sulla spiaggia di Bellaria.

È stata una giornata di super lavoro anche per i vigili del fuoco, che hanno eseguito decine di interventi per alberi e rami caduti a terra, a Rimini e nel resto della provincial. Per fortuna non si sono registrati gravi danni e non ci sono stati feriti. Nel corso della giornata poi il tempo è migliorato e il vento si è affievolito. Ed è partita la conta dei danni.