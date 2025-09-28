"Bus affollati e corse saltate: i nostri figli lasciati a piedi"

"Bus che passano già pieni, con i ragazzi che non riescono a salire, o che non fermano affatto". È la scena che, secondo i genitori degli studenti delle classi 1M e 1B della scuola media succursale Saffi di Santarcangelo, si ripete praticamente ogni giorno sulle linee 164 e 166. "Accade ormai quasi quotidianamente che gli bus non si fermino nemmeno alle fermate scolastiche, lasciando i ragazzi a terra senza alcuna comunicazione. In altri casi i mezzi si fermano ma non permettono la salita a tutti a causa del sovraffollamento", scrivono in una lettera. "La riorganizzazione degli orari scolastici, con l’uscita simultanea di più istituti, ha aggravato il problema – attaccano i genitori – Le linee 166 e 164 sono insufficienti a garantire un rientro sicuro a casa per tutti gli studenti".

Gli episodi raccontati sono precisi. "Un ragazzo, nel tentativo di salire a bordo, è rimasto con lo zaino incastrato nella portiera ed è stato poi spinto fuori, cadendo a terra e rischiando seriamente di farsi male". E ancora: "A bordo di un autobus affollato è stato tentato un furto del telefono ai danni di uno studente". Le famiglie sono infuriate: "Parliamo di minori lasciati senza tutele". E siamo soltanto all’inizio dell’anno scolastico. "Ora il tempo è ancora mite, ma i nostri figli presto si troveranno ad attendere al freddo, sotto la pioggia. L’attuale organizzazione dei trasporti non risponde minimamente al fabbisogno reale". Di fronte alle proteste inviate da alcune famiglie a Start Romagna, "la risposta si è limitata a comunicazioni burocratiche", nonostante "la situazione inaccettabile".

Non si fa attendere la replica di Start Romagna. Che ricorda alle famiglie che "le corse scolastiche sono impostate sugli orari definiti dalle scuole" e che "modifiche improvvise, spesso temporanee, non consentono di garantire in tempo reale il servizio che tutti vorremmo". La società assicura che "una volta stabilizzati gli orari, tutto rientrerà nella normalità". Per quanto riguarda i bus sovraffolatti, "il monitoraggio avviene sia con addetti, sia tramite la tecnologia presente a bordo": da quanto risulterebbe a Start "i casi di bus al limite sono rarissimi". Da qui l’appello ai passeggeri: "Usare in modo ordinato i mezzi, occupando tutti i posti e salendo anche sui bis disponibili, senza accalcarsi sugli stessi autobus. Abitudini diverse possono portare al rischio di incidenti e tentati furti". Infine sulle mancate fermate l’azienda chiede "segnalazioni precise" per poter così "controllare e darne conto". La "valutazione dei disservizi – conclude Start – va fatta su basi oggettive e richiede informazioni dettagliate".

Aldo Di Tommaso