Bus e Metromare, tariffe congelate "Evitata la stangata per il 2023"

Chi va a fare il pieno a San Marino... Chi, per risparmiare, lascia l’auto in garage e si muove in bici o con altri mezzi. La buona notizia, per tutti quei riminesi che si spostano con i bus e il Metromare, è che i prezzi dei biglietti quest’anno non subiranno rincari. Cosa che invece accadrà a Milano e in molte altre città, mentre a Bari il sindaco Antonio Decaro ha imboccato la strada opposta: nel 2023 l’abbonamento annuale costerà soltanto 20 euro, anziché 250. Se quella di Bari sarà una vera rivoluzione, a Rimini almeno potremo tirare un sospiro di sollievo: non ci saranno stangate sui mezzi di trasporto pubblico.

Il pericolo di aumenti era concreto, visto i maggiori costi sostenuti da Start Romagna. L’anno scorso, solo nei primi tre mesi, i rincari del carburante avevano portato a un milione di euro di spesa in più. E in effetti Start ha valutato di alzare nel 2023 le tariffe dei biglietti. Ma Rimini e altri comuni soci dell’azienda di trasporti hanno detto ’no’ a qualsiasi aumento nel 2023. "Anche quest’anno, nonostante l’impennata dei prezzi dell’ energia e di conseguenza al carburante, abbiamo deciso di mantenere invariata le tariffe del trasporto pubblico, compreso il Metromare – spiega l’assessore alla mobilità, Roberta Frisoni – Crediamo sia la strategia più corretta da portare avanti, insieme a Start Romagna e agli altri soggetti coinvolti nel sistema del trasporto pubblico". La Frisoni ricorda le varie misure già in campo per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici: dagli abbonamenti agevolati messi in campo dalla Regione, come ‘Mi muovo insieme’ per le famiglie numerose, gli anziani a basso reddito, le persone disabili, agli abbonamenti per gli studenti under 26 (con un reddito Isee inferiore a una determinata soglia), "senza dimenticare che in estate lo Shuttlemare per andare in spiaggia a Rimini non si paga".

Misure confermate anche per il 2023, così come i prezzi dei biglietti di bus e Metromare. Una decisione che va, da un lato, nella direzione di favorire sempre di più gli spostamenti con mezzi pubblici e, dall’altro, di non pesare sulle tasche dei riminesi e dei turisti che li scelgono. "Una concezione che guarda a una Rimini sempre più green e sostenibile – continua l’assessore – e che passa anche da tutti gli investimenti messi in campo". Ovvero: "Il potenziamento del Metromare fino alla Fiera, l’aumento della disponibilità dei mezzi sharing (monopattini, bici e macchine elettriche, ndr), l’introduzione di nuove forme di abbonamento, il rafforzamento del Bike Park". Insomma, "la traiettoria di Palazzo Garampi è chiara: avvicinare i riminesi e turisti al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile, attraverso infrastrutture e iniziative che permettano di cambiare le abitudini e rinunciare (quand’è possibile) all’uso dell’auto".

Manuel Spadazzi