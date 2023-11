Bus gratuiti per gli alunni della scuola Repubblica

L’amministrazione comunale garantirà il trasporto scolastico gratuito ai bambini che sono stati trasferiti dalla scuola Repubblica nelle altre scuole primarie cattolichine. Sono ben tre, infatti, gli scuolabus attivati gratuitamente dall’amministrazione comunale per il trasporto di alunne e alunni (in totale 75) della scuola Repubblica che, in seguito alla chiusura del plesso per via dei lavori di demolizione e realizzazione della nuova struttura, sono stati trasferiti a Filippini, Carpignola e Torconca. Sarà piazza De Curtis la fermata per la partenza e il ritorno. L’amministrazione comunale, dunque, conferma gli impegni presi con le famiglie. "Abbiamo deciso di attivare questo servizio _ spiega l’assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini _ in modo tale da consentire ai genitori di recarsi a piedi alla fermata di piazza De Curtis sollevandoli così dal disagio di dover accompagnare con l’automobile i figli negli altri plessi. Una soluzione che, oltre ad andare incontro alle esigenze delle famiglie, ha anche una ricaduta in termini di sostenibilità ambientale dal momento che sono circa 75 le bambine e i bambini che regolarmente si recano a piedi fino a piazza De Curtis e utilizzano il trasporto pubblico anziché le proprie auto. Il servizio, di andata e ritorno, sarà attivo fino alla conclusione dei lavori per la nuova scuola Repubblica. Il trasporto è completamente gratuito. La gestione del servizio è a cura della ditta Bacchini".

La vecchia scuola ha oramai i giorni contati, si stanno completando proprio in questo inizio novembre i lavori di trasloco dei materiali didattici ancora utilizzabili poi partirà il conto alla rovescia per la demolizione. "Ci siamo _ conferma Baldino Gaddi, il dirigente comunale _ entro novembre dovrebbe partire l’intervento di demolizione, che poi lascerà spazio completamente al cantiere per il nuovo plesso da oltre 6 milioni di euro di costo. I lavori di demolizione saranno programmati in modo da rimanere all’interno del perimetro dell’edificio e possiamo tranquilizzare cittadini ed attività economiche del quartiere, i disagi saranno ridotti al minimo". Ancora poche settimane, dunque, ed l’area storica adiacente a piazza Repubblica cambierà volto per lasciar spazio ad un cantiere che doterà la città di una nuova ampia e moderna scuola primaria in pieno centro.

Luca Pizzagalli