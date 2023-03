Bus sempre più cari Aumentano i biglietti I sindaci: "Escludiamo studenti e abbonati"

"Non aumenteremo gli abbonamenti del trasporto pubblico annuali e quelli per gli studenti". I sindaci del Riminese fanno muro sulla proposta del gestore di aumentare il prezzo degli abbonamenti. Ieri si sono riuniti su richiesta di Jamil Sadegholvaad, primo cittadino di Rimini e presidente della Provincia, per discutere la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale (tpl) in ambito Romagna dopo il 2023. L’Agenzia mobilità Romagna andrà a riunirsi domani e si parlerà anche di manovre tariffarie. I due aspetti sono collegati tra loro. Infatti, da una parte si avvicina la scadenza del contratto di servizio tra Amr e il Consorzio Atg (di cui fa parte Start Romagna) e, in considerazione del percorso di gara del tpl avviato dal bacino della provincia di Rimini in accordo con quelli di Forlì-Cesena e Ravenna, sarà necessario prorogare il servizio. Tradotto: negli ultimi anni il gestore ha investito non poco per rinnovare il parco mezzi con bus a metano ed elettrici e deve rientrare dell’investimento. In parte i fondi arrivano dal Pnrr che prevede la chiusura dei progetti, e di conseguenza i pagamenti, a fine 2026.

Così si proroga il servizio con il gestore attuale, ma trattandosi di bilanci, i conti devono tornare. E nelle proiezioni arrivate ai Comuni l’aumento de costi derivanti dai carburanti e diverse altre voci, viene ’pareggiato’ anche con gli aumenti delle tariffe. Quelli relativi al biglietto di viaggio vedrà passare il titolo da 1,30 a 1,50 euro per la tariffa urbana, all’interno del territorio comunale. A Rimini i 20 centesimi in più sono realtà dallo scorso anno. Il capoluogo si è adeguata, ma tanti altri comuni della provincia non l’hanno ancora fatto. Ciò significa che chi abita a Santarcangelo, per esempio, vedrà aumentare di 20 centesimi il biglietto per spostarsi all’interno del comune.

Ma gli effetti, per i residenti dei comuni di Valmarecchia e Valconca, si vedranno soprattutto nei trasferimenti verso la costa, quando il biglietto per più zone aumenterà. Su questa partita i sindaci hanno accettato l’adeguamento tariffario, ma quando è arrivato il momento di considerare anche il ritocco degli abbonamenti annuali e per gli studenti hanno pronunciato un secco "no". "Non intendiamo - conferma Roberta Frisoni, assessore alla mobilità di Rimini - aprire le porte a un aumento delle tariffe degli abbonamenti. Al contrario vogliamo incentivare l’uso del mezzo pubblico a partire dai più giovani. Alzare le tariffe sarebbe un controsenso. Per altro se per i più giovani interviene la Regione con incentivi importanti, per i ragazzi che frequentano le superiori l’abbonamento varia a seconda dell’Isee. A maggior ragione non intendiamo aumentare i costi".

Il fronte comune vede tanti sindaci di provincia puntare i piedi per evitare che i propri concittadini che utilizzano tutti i giorni i bus, si trovino a fare i conti con ritocchi pesanti. "Sull’aumento del biglietto – spiega Alice Parma, sindaca di Santacangelo - la scelta era necessaria, dettata dall’aumento dei costi. Penso, ad esempio, al rinnovo del parco mezzi (90 in provincia, ndr). Ma abbiamo voluto preservare le fasce importanti dell’utenza, come quella degli studenti".

Andrea Oliva